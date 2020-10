Netium, ripartenza in sicurezza

Netium

Via Sottotenente de Ceglie, 15 - Giovinazzo

080.394.8920

www.netiumgiovinazzo.it

info@netiumgiovinazzo.it

La Netium, struttura all'avanguardia, è pronta ad accogliervi in sicurezza. Nonostante l'emergenza abbiamo realizzato numerosi lavori di ristrutturazione che vi permetteranno di frequentare la struttura in sicurezza.Spazi allargati, sanificazione con personale dedicato, area climatizzata ionizzata per un'aria ancora più sana, tornelli con riconoscimento facciale e rilevazione della temperatura e programmazione dei corsi più ampia per garantire il distanziamento durante le lezioni.Siamo tra le prime strutture sportive in Italia ad aver realizzato questi grandi investimenti per garantire a tutti gli iscritti un'esperienza in struttura in sicurezza. Vi aspettiamo da domenica 4 ottobre 2020 in palestra e piscina per ricominciare insieme una nuova avventura, la segreteria è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento.Invitiamo a rispettare tutte le norme sanitarie all'interno e all'esterno della nostra struttura e ricordiamo che per frequentare le nostre attività è necessario possedere un certificato medico non agonistico ed essere in regola con le quote previste per le attività.