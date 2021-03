L'Amministrazione comunale incontra il mondo dello sport giovinazzese

Il Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, e l'Assessore allo Sport, Gaetano Depalo, hanno convocato per quest'oggi, 27 marzo, alle ore 17.00, un incontro con tutte le associazioni sportive di Giovinazzo.Viste le prescrizioni di legge imposte dalle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'incontro con l'Amministrazione avverrà in videoconferenza su piattaforma webex. Per registrarsi è possibile contattare il presidente della Consulta dello Sport,al numero 349.291.96.39.Oggetto della convocazione è rappresentato dalle problematiche e dalle criticità che attanagliano il mondo sportivo, fortemente provato dalla pandemia in corso.