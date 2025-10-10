Giornate FAI d'autunno
Giornate FAI d'autunno
Attualità

Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE

I beni visitabili sono stati resi noti nella conferenza svoltasi ad Andria nella mattinata di giovedì 9 ottobre

Giovinazzo - venerdì 10 ottobre 2025 10.38
Ricordi, memorie, storie ed emozioni: questi gli elementi chiave delle prossime giornate d'autunno promosse dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre. Ben 37 le aperture in tutta la Puglia, in particolare 2 su Bisceglie, 1 a Ruvo, Molfetta, Giovinazzo ed Andria.

«Per questa nuova edizione delle giornate d'autunno abbiamo scelto di organizzare percorsi cittadini che entrano nel cuore delle città, raccontando gli spazi e la maniera in cui venivano fruite dai cittadini di allora, ma ancora di oggi, perché quegli spazi sono ancora disponibili - ha raccontato Giulia Mastrodonato, referente FAI per la Bat -. Il filo conduttore di queste giornate fai d'autunno sarà il sistema di fortificazioni: a partire da quello di Bisceglie, ci concentreremo sul sistema difensivo aragonese realizzato tra il 400 e il 500 su un precedente sistema difensivo medievale, poi inglobato nel centro storico, quindi addirittura nelle case torri o nelle strade e a partire dalle quali sulle quali è stato realizzato questo rinascimentale più recente». Fruibile al pubblico sarà anche la chiesetta di Santa Margherita, già da tempo bene facente parte del circuito FAI.

Anche a Ruvo il tema privilegiato per le aperture autunnali sarà quello dei sistemi difensivi cittadini: il percorso proposto consentirà infatti la ricostruzione della struttura di difesa della città di Ruvo risalente al XVI secolo, andando ad esplorare la loro parte più antica, situata nella zona meridionale della città.

«Ad Andria invece entreremo davvero nel cuore della città perché mostreremo il mercato comunale che è stato peraltro oggetto di un recente restauro restituito alla Comunità andriese. Inaugurato nel 1931, ha rappresentato il fulcro, il cuore intorno al quale ha ruotato buona parte dell'attività commerciale di Andria» ha aggiunto Mastrodonato.

A Molfetta e Giovinazzo i percorsi proposti riguarderanno rispettivamente il Liceo Ginnasio, fondato nel 1898 ed esito di un importante percorso culturale realizzato dal Comune di Molfetta legato all'emancipazione femminile, e le chiese di Sant'Andrea, Santa Maria in Costantinopoli, (solitamente chiuse al pubblico), la Cattedrale e la chiesa di San Domenico sulle tracce artistiche dei pittori De Musso, attivi a Giovinazzo a partire dai primi anni Trenta del Settecento.

FAI - Giornate d'autunno (11 e 12 ottobre 2025)

BISCEGLIE
"​La cortina muraria: opere di difesa rinascimentali del borgo"
Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)
Durata visita: 30 minuti

Chiesa di Santa Margherita
Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)
Durata visita: 20 minuti

ANDRIA
​"Mercato comunale ipogeo: dal rinascimento ai giorni nostri"
Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)
Durata visita: 30 minuti

RUVO
​"Alla scoperta del sistema difensivo"
Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)
Durata visita: 30 minuti

MOLFETTA
​Edificio Liceo Ginnasio
Sabato: 15:30 - 19:30 (ultimo ingresso 19:00) Domenica: 09:30 - 13:00 / 15:30 - 19:30 (ultimo ingresso 19:00)
Note: turni di visita ogni 15 minuti per gruppi di max 20 persone
Durata visita: 30 minuti

GIOVINAZZO
"L'arte sacra dei pittori De musso nelle chiese di Giovinazzo"
Sabato: 10:00 - 21:30 Domenica: 09:00 - 20:30
Note: le visite saranno interrotte in alcune chiese durante le funzioni religiose
Durata visita: 50 minuti
  • eventi
Eliminazione barriere architettoniche, secondo appuntamento in Sala San Felice
10 ottobre 2025 Eliminazione barriere architettoniche, secondo appuntamento in Sala San Felice
Morte prof.ssa Camporeale, il ricordo del sindaco di Giovinazzo
10 ottobre 2025 Morte prof.ssa Camporeale, il ricordo del sindaco di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma Speciale Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma Via Chicoli ospiterà Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear, con street food e animazione per tutta la famiglia
Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo Speciale Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo In via Chicoli l’11 e 12 ottobre attesi Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Cultura Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Tutti gli eventi più interessanti
Il Festival Beer approda a Giovinazzo Speciale Il Festival Beer approda a Giovinazzo Dal 19 al 21 settembre si terrà il festival dedicato al luppolo nel segno della tipicità pugliese
Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle” Sociale Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle” La presidente del Cuban Club Bari, Pina Allegretti: «Siamo pronti a creare nuovi sogni»
Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Eventi e cultura Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Tutti gli eventi del 6 e 7 settembre
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto I migliori appuntamenti del 30 e 31 agosto
Santommaso Festival: la seconda serata all'Eremo Club di Molfetta Speciale Santommaso Festival: la seconda serata all'Eremo Club di Molfetta Appuntamento previsto oggi, 22 agosto
Nelle Giornate FAI a Bari un pezzo di Giovinazzo
10 ottobre 2025 Nelle Giornate FAI a Bari un pezzo di Giovinazzo
Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite»
10 ottobre 2025 Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite»
Giovinazzo piange la prof.ssa Teresa Camporeale
9 ottobre 2025 Giovinazzo piange la prof.ssa Teresa Camporeale
Alberi sui lungomari: le perplessità dei cittadini e le risposte del sindaco
9 ottobre 2025 Alberi sui lungomari: le perplessità dei cittadini e le risposte del sindaco
“Una Puglia in salute”, domenica 12 ottobre Felice Spaccavento apre a Molfetta la sua campagna per Decaro Presidente
9 ottobre 2025 “Una Puglia in salute”, domenica 12 ottobre Felice Spaccavento apre a Molfetta la sua campagna per Decaro Presidente
Non solo Tennistavolo, a Giovinazzo arriva il pickleball
9 ottobre 2025 Non solo Tennistavolo, a Giovinazzo arriva il pickleball
Al via la stagione artistica del Teatro Odeion di Giovinazzo
9 ottobre 2025 Al via la stagione artistica del Teatro Odeion di Giovinazzo
Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono
8 ottobre 2025 Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.