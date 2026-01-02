Michele Sollecito ed Arianna Gadaleta
Vita di città

Il messaggio social di auguri del sindaco di Giovinazzo per un buon 2026

Il primo cittadino ha scelto quest'anno un focus sui sogni da realizzare per una comunità

Giovinazzo - venerdì 2 gennaio 2026
«Buon anno Giovinazzo! Lasciamo da parte "il gusto un po' amaro di cose perdute" riponendo fiducia in questo nuovo inizio. Entriamo in questo 2026 con la consapevolezza che nella riserva di destini alternativi che ognuno di noi ha, c'è anche una comunità di destino che vuole veder gemmare i sogni migliori e gli auspici più veri. Ci vorrà impegno, ma non ci sottrarremo!».

Così il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha voluto augurare buon 2026 alla comunità che amministra da tre anni e mezzo. La sua scelta social è stata netta, con una foto più intima, personale, con sua moglie Arianna Gadaleta, ed il segnale di una ripartenza anche in politica con lo sguardo al prossimo futuro. Per sé stesso ma soprattutto per la cittadinanza tutta.
