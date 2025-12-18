Politica
“Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì"
Confronto domani sera, 19 dicembre, in Sala Finocchiaro a Molfetta
Giovinazzo - giovedì 18 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Si terrà domani sera, 19 dicembre, l'incontro pubblico dal titolo "Riforma Nordio: per un voto consapevole", che si terrà alle ore 19:00, presso la Sala Finocchiaro di Molfetta all'interno della fabbrica di san Domenico.
L'evento intende offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento e confronto su una riforma di grande rilevanza per l'ordinamento giudiziario e per la qualità della democrazia, favorendo una partecipazione informata e consapevole al referendum.
All'incontro interverranno l'Avv. Nicolas de Noia, Comitato #giustodireno Bari e il dott. Michele Sollecito, Sindaco di Giovinazzo a sostegno del SI. Modererà la Dott.ssa Anna de Simone, Presidente della sezione GIP/GUP del Tribunale di Bari. L'introduzione Dario de Robertis, già Consigliere della Città Metropolitana di Bari.
L'evento intende offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento e confronto su una riforma di grande rilevanza per l'ordinamento giudiziario e per la qualità della democrazia, favorendo una partecipazione informata e consapevole al referendum.
All'incontro interverranno l'Avv. Nicolas de Noia, Comitato #giustodireno Bari e il dott. Michele Sollecito, Sindaco di Giovinazzo a sostegno del SI. Modererà la Dott.ssa Anna de Simone, Presidente della sezione GIP/GUP del Tribunale di Bari. L'introduzione Dario de Robertis, già Consigliere della Città Metropolitana di Bari.