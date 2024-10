Servizio Civile, la Pro Loco Giovinazzo accoglie sei ragazze

Una cittadina che vuol dirsi realmente a vocazione turistica ha bisogno di tre cose fondamentali: che funzioni bene un Infopoint, vero tallone d'Achille delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo; che la Pro Loco sappia essere faro per i turisti che arrivano in città; che le chiese ed i monumenti di interesse restino aperti ininterrottamente, almeno in autunno, inverno e primavera quando non fa caldo, da mattina a sera.in questi giorni ha accolto al suo interno sei ragazze del Servizio Civile universale, pronte a supportarne la fondamentale attività a favore del territorio.«Finalmente - si legge proprio sulla pagina Facebook del sodalizio guidato da Francesco Martini e coordinata dall'instancabile Teresa Fiorentino -, dopo un lungo e articolato percorso, la Pro Loco accoglie nella propria sede il servizio civile tutto al femminile, sei competenti e poliedriche donne daranno il proprio contributo per la realizzazione di iniziative, manifestazioni e progetti innovativi, al servizio della comunità tutta».Promozione della cultura locale e regionale, salvaguardia del patrimonio artistico e popolare cittadino, supporto alle attività di indirizzo dei turisti che giungono sul territorio, anche in lingua straniera: questi i compiti delle sei ragazze.Nei giorni scorsi, in Aula "Pignatelli" all'interno del Palazzo di Città, erano stati il sindaco Michele Sollecito e l'assessora alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, ad accogliere i 20 giovani pronti a dare il loro contributo tra l'ente comunale e la Pro Loco.