Festa Patronale Giovinazzo, gli scatti di Vincenzo e Dino Mottola in mostra

Sarà inaugurata questa sera, domenica 23 luglio, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, a Giovinazzo, la mostra fotograficaappuntamento inserito nel cartellone di eventi varato dal Comitato Feste.Si tratta di una esposizione di splendidi scatti della Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano realizzati damaestro del bianco e nero, ed in anni più recenti da suo figlio. Un insieme di straordinarie testimonianze di un tempo che non tornerà, ma anche di una fede che può modificarsi, ma mai tramontare.Il legame tra Maria di Corsignano ed i giovinazzesi impressi in fotografie realizzate da due professionisti che hanno segnato il settore nella cittadina adriatica.Vernissage alle 19.30, alla presenza del sindaco Michele Sollecito e dell'assessora alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, nonché di don Andrea Azzollini. La mostra sarà dedicata adil fedele devoto morto nel 2022 mentre puliva la sacra teca dell'icona mariana.disarà visitabile fino al 6 agosto, nei fine settimana, dal venerdì alla domenica dalle 19.30 alle 22.00. Poi dal 10 al 27 agosto seguendo gli stessi orari.