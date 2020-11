"Fabbrica delle arti". Questo il nome del nuovo progetto proposto dalla Fondazione Defeo-Trapani di Giovinazzo e ammesso a finanziamento dal Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, sezione economia e cultura della Regione Puglia, nell'ambito dell'avviso pubblico "Radici e ali" per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.«Sarà prevista l'adozione di un'area residuale pubblica in stato di abbandono da parte di un soggetto privato» ha spiegato l'ingegnere, uno dei professionisti che hanno curato gli aspetti tecnici dell'iniziativa. «L'area oggetto di intervento permetterà diconsentendo die, a seguito delle recenti e ben note restrizioni dovute all'emergenza Covid-19,» ha aggiunto.Come ha raccontato l'architetto, l'altro professionista di fiducia della Fondazione Defeo Trapani, «la "Fabbrica delle arti" sarà caratterizzata daper lo svolgimento delle attività teatralisempre liberamente accessibile costituita dall'Orto dei semplici con essenze mediterranee e aromatiche e da un ampio spazio per le attività artistiche informali. I micro-ambiti si snoderanno lungo il percorso principale e offriranno stimoli per svolgere attività culturali sia organizzate che libere e spontanee. Un'occasione per esplicitare un potenziale interculturale ed intergenerazionale ad oggi inespresso»., presidente della Fondazione Defeo-Trapani, ha espresso soddisfazione per la notizia dell'ammissione del progetto a finanziamento: «Il lavoro svolto per la "Fabbrica delle arti" si presenta opportuno in questo momento così delicato per il comparto cultura. Per la Fondazione si tratta di continuare l'attività di investimento di risorse, non solo finanziarie, per la realizzazione di questo ulteriorenon solo per la nostra realtà, ma anche. A breve daremo il via al cantiere per l'esecuzione delle opere per portarlo a compimento nel più breve tempo possibile».