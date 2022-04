Fondazione De Feo-Trapani, al via un concorso letterario per alunni della Primaria

Questa prima esperienza divede lacoinvolgere direttamente il territorio, attraverso una delle sue agenzie culturali principali: la scuola.I giovani protagonisti in gara saranno gli alunni delle Classi V della Scuola Primaria; sono circa 200 i piccoli partecipanti che, sin dal mese di ottobre scorso, data in cui la Fondazione ha inviato il bando ai Presidi, hanno posto al centro dell'attenzione nella didattica l'Obiettivo n. 5 dell'Agenda 2030: ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze (compresa l'abolizione dei matrimoni forzati e precoci) e l'uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione.E dunquela sede di via delle Filatrici 32 si trasformerà in sede di concorso, dove i piccoli candidati saranno chiamati alla composizione di un piccolo racconto oppure di una poesia. Le classi si susseguiranno per tutta la settimana. Al termine una Commissione provvederà alla valutazione e individuazione dei testi da premiare.«Questa prima esperienza di Concorso - tiene a precisare la Presidente- costituisce per noi della Fondazione un'ulteriore attività, oltre quella squisitamente culturale, contemplata nello statuto: prestare attenzione al sociale, cercando di individuare le fasce più fragili e sostenerle in un cammino di crescita collettiva. I bambini verranno coinvolti in una dimensione didattica laboratoriale, diversa da quella che vivono ogni giorno tra i banchi di scuola. Approfitto per ringraziare i nostri sostenitori che ci aiutano alla migliore riuscita delle iniziative».E non è finita qui!Il 26 e 27 aprile sotto i riflettori dell'Odeion, in via delle Filatrici, ci saranno i giovani vincitori dellae ad essi saranno consegnati i premi previsti dal regolamento, con la partecipazione di tutte le classi interessate. La Fondazione ringrazia di cuore i Dirigenti Scolastici Mansueto e Scorza per la disponibilità offerta al fine della migliore riuscita del progetto.