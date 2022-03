"I fiori del mio giardino": sabato all'Odeion di Giovinazzo torna Corrado La Grasta

Sabato 19 marzo va in scena nell'lo spettacolo teatraledi e con Corrado la Grasta.Ancora una volta con la sua affascinante arte affabulatoria l'attore-autore molfettese ci racconterà una storia, anzi tante storie. Ritratti di ragazze e donne, esperienze di vita vissuta, all'insegna della ribellione ad un ruolo di vittime designate da società patriarcali, realtà solo all'apparenza lontane dalla nostra.Nel mese della Giornata Internazionale della donna la magia del teatro offre al nostro pubblico la possibilità di riflettere su tematiche importanti, promuovendo come sempre un coinvolgimento attivo nella performance.Si fa sala alle 19.30 e si accede tramite abbonamento o biglietto del. In base alle disposizioni di legge inerenti all'emergenza sanitaria, è necessario entrare esibendo il green pass rafforzato e indossando la mascherina FFP2.Inoltre, per incentivare la presenza del pubblico più giovane, a partire da questa serata sarà attiva una promozione che prevede per ogni coppia di Under 40 due ingressi con un unico biglietto.Per prenotazioni e info, contattare il numero 3401062022.