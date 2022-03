"Mi nutro di cultura", Roberto Gassi all'Odeion di Giovinazzo

Venerdì 4 marzo, alle ore 19.30, presso la Fondazione Defeo Trapani, nell'ambito del programma "Mi nutro di cultura", lo scrittoredialogherà con Gianni Antonio Palumbo, nell'Auditorium Odeion, in via delle Filatrici 32.Sarà quella l'occasione per presentare il romanzoLes Flâneurs Edizioni, Bari 2021. Le letture saranno curate dal professor Franco Martini.Vito Roberto Gassi, scrittore barese classe 1975, conseguito la laurea in Economia aziendale e il DPU in Economia e amministrazione delle imprese presso l'università della sua città. Ha pubblicato i romanzi Tra la panchina e il lampione (Wip Edizioni), L'uomo con la testa di scarabeo (Les Flâneurs Edizioni) e il racconto lungo Nelle scarpe dello scrittore (Delos Crime), da cui prende il nome anche una rubrica da lui curata. La foresta delle farfalle monarca è il romanzo che chiude la trilogia dell'insetto iniziata nel 2012.La vita di Erol Ciorba, "è fatta di viaggi di lavoro in giro per l'Europa, sbronze in compagnia di Lucien, avventure di una notte che non riescono a cancellare il volto di Leila, ma soprattutto tanta scrittura. Mentre ritroviamo il protagonista dell'Uomo con la testa di scarabeo che vive la propria storia, diviso tra il desiderio di fare carriera e il bisogno di serenità, leggiamo anche la storia che lui sta scrivendo, ambientata da qualche parte in Messico nel 1890, dove cinque pistole d'argento intrecciano i destini dei Renos e dei Moral, e moltitudini di farfalle monarca sembrano portare la vendetta sulle proprie ali…". Muovendosi tra suggestioni fumettistiche e cinematografiche, Gassi riesce a dar vita a un romanzo accattivante e originale.Il programma musicale della serata sarà curato dal giovanissimo pianista Vincenzo Turturro, della Scuola musicale comunale "Filippo Cortese". Saranno eseguiti brani di L. Einaudi, Y. Tiersen, Yiruma. Parteciperanno i Maestri Paolo Fiorentino e Vito della Valle di Pompei in rappresentanza della Scuola "Filippo Cortese".L'incontro sarà seguito da una degustazione a cura della Fondazione Defeo Trapani. I posti sono limitati e si accede solo per abbonamento o su prenotazione, muniti di Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2. Per informazioni, tel. a 3401062022.