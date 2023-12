A Giovinazzo “Si va in scena”, da scuola a teatro e viceversa

La povertà educativa è un tema da sempre sensibile per lasin dalla scelta di dotare Giovinazzo di uno spazio polifunzionale – qual è l'Auditorium Odeion – che fosse un luogo di aggregazione sociale e culturale per la città, con uno sguardo particolare alle fasce più giovani della società. Attenzione che ben si concilia con l'attività del Teatro dei Cipis, particolarmente impegnata nell'azione di contrasto alle marginalità culturali con soluzioni innovative che portano il teatro in diversi luoghi del quotidiano, a partire dalla scuola, con approcci informali.Il progettonato dall'intesa tra queste due realtà ed in partenariato consi pone proprio l'obiettivo di sostenere la crescita dei minori, attraverso la realizzazione di un laboratorio da ottobre a marzo con 25 incontri ludico-teatrali che mostreranno ai ragazzi come comunicare la propria creatività attraverso esercizi di espressività corporea, sino alla ideazione di uno spettacolo-performance che avrà luogo presso l'Odeion.Per garantire l'accesso a questa opportunità è stato determinante il contributo della Fondazione Banco di Napoli che ha inteso premiare e sostenere economicamente il progetto.«Ogni anno la Fondazione destina una parte dell'utile ricavato attraverso la gestione del proprio patrimonio a progetti di solidarietà sociale che servono ad aumentare il senso di comunità all'interno del nostro paese - dichiara Marco Tribuzio, consigliere generale della fondazione Banco di Napoli -. Una delle aree più sostenute è proprio quella che riguarda i minori che hanno meno opportunità. La nostra commissione valutatrice ha inteso sostenere il progetto "Si va in scena" proprio per offrire nuove opportunità ai ragazzi della città di Giovinazzo.»Destinatari diretti ed indiretti sono gli alunni dell'Istituto giovinazzese, guidati dall'attrice ed educatrice teatrale Giulia Petruzzella, ma anche le altre realtà del territorio che potranno beneficiare di questa sperimentazione per replicare nuove forme di intervento sociale e culturale a Giovinazzo.«La sinergia tra scuola, soggetti privati ed esperti della cultura è il primo passo per combattere la povertà educativa dei nostri territori – afferma Filippo D'Attolico della Fondazione Defeo-Trapani – a partire dalla dimensione cittadina in cui viviamo, sperimentando un welfare comunitario, capace di intercettare le esigenze dei nuclei familiari più vulnerabili».L'attività della Fondazione Defeo-Trapani che in questi anni ha visto proporre diverse rassegne cinematografiche, musicali, letterarie e teatrali, persegue la mission culturale che dal 2019 si è data, facendo dell'accoglienza una cifra con cui "nutrirsi di cultura".