"Across the Beatles": Gaetano Partipilo e Jonathan Gee all'Odeion di Giovinazzo

Riprende la programmazione all'Auditorium Odeion condiSi incontrano per la prima volta a gennaio del 2018 per una settimana di concerti in Inghilterra. Da allora i due si sono incontrati più volte anche con il quartetto Ohisashiburi per diversi tour tra Italia ed Inghilterra.Un incontro tra due musicisti noti al pubblico degli appassionati del jazz nel vero senso della parola. Jonathan Gee, premiato come miglior musicista jazz da una delle più importanti testate britanniche come il "Guardian", è uno dei pianisti di riferimento della scena jazz inglese e Gaetano Partipilo, noto per il suo stile caratterizzato da una forte mistura tra avanguardia e tradizione, presenteranno un progetto centrato sulla musica dei Beatles completamente rivisitata per l'occasione.Non mancheranno i brani storici come Michelle, Come together, Across the universe, Eleanor Rigby e brani originali dei due musicisti.Appuntamento alle 19.30 in via delle Filatrici 32 a Giovinazzo. Prenotazione al 328 2850978, costo del biglietto €12.