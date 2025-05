Era fuggito dopo un inseguimento: denuncia e sanzioni per 20mila euro

Non si era fermato all'alt della, aveva effettuato una serie di manovre pericolose ed era riuscito a fare perdere le sue tracce dopo un inseguimento per Giovinazzo concluso con un agente in ospedale. Ma ora per il conducente dello scooter che si era dato alla fuga e aveva deciso di scappare la corsa è finita.Gli agenti l'hanno individuato: si tratta di un. Per lui non sono scattate solo una lunga serie di sanzioni amministrative al codice della strada sino ad un massimo di, ma anche un deferimento allacon l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini si sono concluse nel giro di pochi giorni grazie in modo particolare alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza comunali.I fatti risalgono al 12 maggio scorso, quando una pattuglia motomontata della, in via Bitonto, ha notato un'sospetta. Così gli agenti hanno intimato l'alt. L'uomo alla guida non s'è fermato. Anzi, ha dato gas. La sua corsa è continuata per le strade del centro. Un inseguimento a folle velocità, con il fuggitivo che è riuscito a far perdere le proprie tracce in via Bitonto, dove uno dei due agenti è finito a terra ed è stato condotto in ospedale, al San Paolo di Bari.Le indagini del personale del commissario superiore, attraverso le immagini di videosorveglianza, hanno permesso di individuare non solo lo scooter, ma anche di identificare il conducente, sanzionato, fra gli altri, per guida senza patente e per mancata copertura assicurativa del veicolo, posto sotto sequestro.