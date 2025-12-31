Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia il 7 gennaio

Ora è ufficiale:sarà proclamato presidente della Regione Puglia ilLa cerimonia si terrà in Corte d'Appello, a Bari, alle ore 15.00 e sarà il prologo al passaggio di consegne che si terrà in Regione, tra lo stesso Decaro e Michele Emiliano, governatore uscente.Alla Corte d'Appello spetta in questi giorni il completamento dei conteggi per rendere ufficialmente noti i nomi degli eletti e dei ripescati eventuali. L'ex sindaco di Bari, dopo l'avvenuta proclamazione, potrà quindi comporre la sua squadra di governo regionale, che sarà formata da dieci assessori, nel rispetto delle quote rosa e le nomine avverranno in otto casi tra gli eletti e due esterni a scelta del neo-presidente.