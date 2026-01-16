Don Mimmo Basile sarà consacrato vescovo l'11 aprile

Don Mimmo Basile, nominato quale successore di mons. Domenico Cornacchia a capo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, sarà consacrato Vescovo l'11 aprile prossimo in Andria, sua città d'origine.L'ordinazione episcopale sarà l'atto ufficiale che precederà l'insediamento in diocesi, probabilmente il 22 aprile, ma la data resta ancora riservata. Sino ad allora l'amministratore diocesano e pastore sarà ancora mons. Domenico Cornacchia che rimarrà dunque nelle sue funzioni anche nel periodo quaresimale e di Passione, assai sentito dalle quattro comunità.