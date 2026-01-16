Mons. Domenico Basile
Mons. Domenico Basile
Chiesa locale

Don Mimmo Basile sarà consacrato vescovo l'11 aprile

Celebrazione ad Andria. Insediamento in diocesi qualche giorno dopo

Giovinazzo - venerdì 16 gennaio 2026 9.14
Don Mimmo Basile, nominato quale successore di mons. Domenico Cornacchia a capo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, sarà consacrato Vescovo l'11 aprile prossimo in Andria, sua città d'origine.

L'ordinazione episcopale sarà l'atto ufficiale che precederà l'insediamento in diocesi, probabilmente il 22 aprile, ma la data resta ancora riservata. Sino ad allora l'amministratore diocesano e pastore sarà ancora mons. Domenico Cornacchia che rimarrà dunque nelle sue funzioni anche nel periodo quaresimale e di Passione, assai sentito dalle quattro comunità.
  • Mons. Domenico Basile
Consegnato da RFI il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Giovinazzo
16 gennaio 2026 Consegnato da RFI il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Giovinazzo
"Dite Inferno ", buona la prima. E stasera si replica - FOTO
16 gennaio 2026 "Dite Inferno", buona la prima. E stasera si replica - FOTO
Altri contenuti a tema
Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio L'annuncio era stato dato durante la proclamazione del suo incarico
Mons. Domenico Basile, ecco chi è il nuovo vescovo di Giovinazzo Mons. Domenico Basile, ecco chi è il nuovo vescovo di Giovinazzo La nota biografica sul successore di Mons. Domenico Cornacchia
Don Mimmo Basile nuovo vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi: il comunicato ufficiale Don Mimmo Basile nuovo vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi: il comunicato ufficiale La nota che ripercorre le ultime tappe prima della sua nomina, annunziata oggi a stampa, clero e fedeli alla Madonna della Pace di Molfetta
"Cappottini " agli alberi a Ponente: PVA ironizza, il sindaco risponde
16 gennaio 2026 "Cappottini" agli alberi a Ponente: PVA ironizza, il sindaco risponde
"Beati gli animali tra i Santi ": un tour dell'Info Point Giovinazzo
16 gennaio 2026 "Beati gli animali tra i Santi": un tour dell'Info Point Giovinazzo
Ritrovato il furgone della polisportiva Amici di Marco: era stato rubato
15 gennaio 2026 Ritrovato il furgone della polisportiva Amici di Marco: era stato rubato
Al via la tre giorni dedicata a "Dite Inferno " nel borgo antico di Giovinazzo
15 gennaio 2026 Al via la tre giorni dedicata a "Dite Inferno" nel borgo antico di Giovinazzo
La mappa completa dei Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo
15 gennaio 2026 La mappa completa dei Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo
Giuseppe Carbonara, è di Giovinazzo la promessa degli scacchi italiani
15 gennaio 2026 Giuseppe Carbonara, è di Giovinazzo la promessa degli scacchi italiani
Piazza Benedettine restituita alla cittadinanza
14 gennaio 2026 Piazza Benedettine restituita alla cittadinanza
Perinetti, il suo libro ed un calcio agli stereotipi sui disturbi alimentari
14 gennaio 2026 Perinetti, il suo libro ed un calcio agli stereotipi sui disturbi alimentari
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.