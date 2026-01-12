Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio

Monsignor Domenico Cornacchia resterà amministratore diocesano sino all'insediamento dima un primo atto di quest'ultimo da vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi avrà luogoalle 11.30 all'interno dell'Aula Magna del Seminario Vescovile di Molfetta. Sarà quella, infatti, l'occasione per incontrare tutto il clero diocesano e salutarlo, provando a tracciare un percorso da fare insieme.Il suo insediamento - secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione - potrebbe avvenire nel mese di febbraio. Unanime, anche tra gli amministratori, il riconoscimento di Mons. Basile quale uomo del dialogo e di grande cultura, una ulteriore prospettiva per il cammino dei prossimi anni nelle quattro città della diocesi.