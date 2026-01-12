Mons. Domenico Basile
Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio

L'annuncio era stato dato durante la proclamazione del suo incarico

Giovinazzo - lunedì 12 gennaio 2026
Monsignor Domenico Cornacchia resterà amministratore diocesano sino all'insediamento di Monsignor Domenico Basile, ma un primo atto di quest'ultimo da vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi avrà luogo giovedì 15 gennaio, alle 11.30 all'interno dell'Aula Magna del Seminario Vescovile di Molfetta. Sarà quella, infatti, l'occasione per incontrare tutto il clero diocesano e salutarlo, provando a tracciare un percorso da fare insieme.

Il suo insediamento - secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione - potrebbe avvenire nel mese di febbraio. Unanime, anche tra gli amministratori, il riconoscimento di Mons. Basile quale uomo del dialogo e di grande cultura, una ulteriore prospettiva per il cammino dei prossimi anni nelle quattro città della diocesi.
