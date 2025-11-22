Mare a Ponente. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Mare a Ponente. Foto Gianluca Battista
Territorio

Domenica fredda ma con prevalenza di sole su Giovinazzo

Mare molto mosso sul litorale adriatico

Giovinazzo - domenica 23 novembre 2025
Sarà una domenica con prevalenza di sole su Giovinazzo e ventilazione da nord ovest che determinerà un mare molto mosso. Massime in discesa sui 12°. Pomeriggio con qualche annuvolamento dopo il tramonto. Serata con nubi sparse e minime della notte sugli 8°, la prima molto vicina ai valori invernali. La prossima settimana prevalenza di maltempo.

DOMENICA 23 NOVEMBRE
SOLE - Sorge: 6:48, Tramonta: 16:27
LUNA - Leva: 9:58, Cala: 18:33 - Luna crescente
