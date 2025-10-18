Territorio
Domenica con tempo variabile su Giovinazzo
Non ci saranno precipitazioni. Sole e nuvole si alterneranno
Giovinazzo - domenica 19 ottobre 2025
Tempo variabile ma senza pioggia nella domenica di Giovinazzo. Al mattino qualche velatura, correnti deboli occidentali e mare poco mosso. Temperature massime in risalita sui 19°. Al pomeriggio maggiori schiarite ed a sera cielo in prevalenza stellato. Minime della notte sui 13°.
Situazione meteorologica simile lunedì 20 ottobre.
DOMENICA 19 OTTOBRE
SOLE - Sorge: 7:07, Tramonta: 18:06
LUNA - Leva: 5:02, Cala: 17:04 - Luna calante
