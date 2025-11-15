Levante. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Levante. Foto Gianluca Battista
Territorio

Domenica con tempo variabile e venti sciroccali su Giovinazzo

Temperature massime in aumento

Giovinazzo - domenica 16 novembre 2025
Velature alternate ad ampie schiarite e ventilazione debole sciroccale. Il quadro climatico nella domenica di Giovinazzo resterà sostanzialmente immutato per tutta la giornata. Mare dapprima calmo, poi poco mosso. Massime sui 20°.
Cielo velato anche al pomeriggio e sino al tramonto. Serata caratterizzata dall'incalzare di venti sciroccali. Minime della notte in risalita sino a 17°. Lunedì quadro climatico immutato.

DOMENICA 16 NOVEMBRE
SOLE - Sorge: 6:40, Tramonta: 16:32
LUNA - Leva: 2:57, Cala: 14:29 - Luna calante
