Domenica con prevalenza di sole e massime sui 21° a Giovinazzo

DOMENICA 12 OTTOBRE

Domenica mattina con prevalenza di sole su Giovinazzo, correnti moderate occidentali e mare mosso. Massime sui 21°, in risalita, mentre al pomeriggio la ventilazione diverrà debole e sarà di direzione variabile. Velature leggere a sera, minime della notte sui 14°. Tempo stabile lunedì e per tutta la settimana. Possibili piogge torneranno da venerdì 17.SOLE - Sorge: 6:59, Tramonta: 18:17LUNA - Leva: 22:12, Cala: 13:34 - Gibbosa calante