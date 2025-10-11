Cala Porto
Cala Porto
Territorio

Domenica con prevalenza di sole e massime sui 21° a Giovinazzo

Tempo stabile per quasi tutta la settimana

Giovinazzo - domenica 12 ottobre 2025
Domenica mattina con prevalenza di sole su Giovinazzo, correnti moderate occidentali e mare mosso. Massime sui 21°, in risalita, mentre al pomeriggio la ventilazione diverrà debole e sarà di direzione variabile. Velature leggere a sera, minime della notte sui 14°. Tempo stabile lunedì e per tutta la settimana. Possibili piogge torneranno da venerdì 17.

DOMENICA 12 OTTOBRE
SOLE - Sorge: 6:59, Tramonta: 18:17
LUNA - Leva: 22:12, Cala: 13:34 - Gibbosa calante
  • meteo Giovinazzo
Rubato un escavatore ad una ditta: trovato nelle campagne di Giovinazzo
11 ottobre 2025 Rubato un escavatore ad una ditta: trovato nelle campagne di Giovinazzo
Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
11 ottobre 2025 Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
Altri contenuti a tema
Si placa il vento, ma torna la pioggia su Giovinazzo Si placa il vento, ma torna la pioggia su Giovinazzo Pomeriggio domenicale caratterizzato da nuovi annuvolamenti e precipitazioni
Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre Piogge all'alba e poi a sera
Meteo domenica, attese piogge consistenti a sera su Giovinazzo Meteo domenica, attese piogge consistenti a sera su Giovinazzo Calo previsto delle temperature massime
Domenica con bel tempo e mare calmo su Giovinazzo Domenica con bel tempo e mare calmo su Giovinazzo Temperature massime ancora vicine ai 30°
Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo C'è ancora tempo per un tuffo in mare
Meteo domenica, velature al pomeriggio su Giovinazzo Meteo domenica, velature al pomeriggio su Giovinazzo Mare da mosso a molto mosso per tutta la giornata
Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto Giovinazzo si appresta a vivere una settimana caratterizzata dal bel tempo
Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo Possibilità ancora di un tuffo in mare per i tanti che da lunedì riprenderanno a lavorare
AFP Giovinazzo, inizia la stagione
11 ottobre 2025 AFP Giovinazzo, inizia la stagione
Confesercenti Provincia di Bari, Onofrio De Benedictis nuovo presidente
11 ottobre 2025 Confesercenti Provincia di Bari, Onofrio De Benedictis nuovo presidente
Quelle colonne emblema di Giovinazzo ridotte ad orinatoio canino
11 ottobre 2025 Quelle colonne emblema di Giovinazzo ridotte ad orinatoio canino
Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a testa alta a Benevento
11 ottobre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a testa alta a Benevento
Ultimo weekend per la mostra di arte contemporanea nelle sale del Bastione
11 ottobre 2025 Ultimo weekend per la mostra di arte contemporanea nelle sale del Bastione
Settimana Mondiale Allattamento, a Giovinazzo un flash mob a Villa Spada
11 ottobre 2025 Settimana Mondiale Allattamento, a Giovinazzo un flash mob a Villa Spada
Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
11 ottobre 2025 Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
A Giovinazzo nuova apertura straordinaria del Dolmen di San Silvestro
10 ottobre 2025 A Giovinazzo nuova apertura straordinaria del Dolmen di San Silvestro
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.