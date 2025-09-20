Domenica con bel tempo e mare calmo su Giovinazzo

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Sole e mare calmo in questa ultima domenica d'estate su Giovinazzo. Cielo sereno sin dal mattino e massime che sfioreranno i 30°, ideale per un ultimo tuffo in mare.Pomeriggio soleggiato, serata stellata con ventilazione debole sciroccale che però andrà intensificandosi. Minime della notte sui 21°. Lunedì qualche passaggio di nubi, ma non sono previste piogge.SOLE - Sorge: 6:37, Tramonta: 18:52LUNA - Leva: 6:07, Cala: 18:39 - Luna nuova