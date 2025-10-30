Discarica San Pietro Pago: partiti i lavori per la vasca perimetrale - VIDEO

Sono partiti negli ultimi giorni i lavori per la messa in sicurezza della vasca perimetrale dellaa Giovinazzo.A raccontare l'avanzamento del cantiere è stato nella mattinata di ieri, 29 ottobre, il sindacoIl primo cittadino si è in particolare soffermato sull'importanza dei lavori, poiché la vasca è sempre stata collocata in una depressione e fungeva per la raccolta di acque meteoriche. Saranno apposti due strati di sabbia intervallati con un telo impermeabile. L'intera vasca sarà poi ridisegnata con massi che creeranno una pendenza per convogliare le acque verso reti che erano già state sistemate perimetralmente. La buona notizia è che il Comune di Giovinazzo è stato nuovamente finanziato con fondi regionali per la definitiva chiusura e la rinaturalizzazione della ex discarica.Tutta la spiegazione di quanto sta accadendo tecnicamente a San Pietro Pago, nel video del sindaco Sollecito che vi proponiamo sotto il nostro scritto.