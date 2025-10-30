Lavori in discarica
Lavori in discarica
Attualità

Discarica San Pietro Pago: partiti i lavori per la vasca perimetrale - VIDEO

Il sindaco Michele Sollecito spiega perché si tratta di un cantiere per la messa in sicurezza del sito

Giovinazzo - giovedì 30 ottobre 2025
Sono partiti negli ultimi giorni i lavori per la messa in sicurezza della vasca perimetrale della discarica di San Pietro Pago, a Giovinazzo.
A raccontare l'avanzamento del cantiere è stato nella mattinata di ieri, 29 ottobre, il sindaco Michele Sollecito.

Il primo cittadino si è in particolare soffermato sull'importanza dei lavori, poiché la vasca è sempre stata collocata in una depressione e fungeva per la raccolta di acque meteoriche. Saranno apposti due strati di sabbia intervallati con un telo impermeabile. L'intera vasca sarà poi ridisegnata con massi che creeranno una pendenza per convogliare le acque verso reti che erano già state sistemate perimetralmente. La buona notizia è che il Comune di Giovinazzo è stato nuovamente finanziato con fondi regionali per la definitiva chiusura e la rinaturalizzazione della ex discarica.
Tutta la spiegazione di quanto sta accadendo tecnicamente a San Pietro Pago, nel video del sindaco Sollecito che vi proponiamo sotto il nostro scritto.


  • Discarica Giovinazzo
  • San Pietro Pago
Nuova pulizia dell'agro a Giovinazzo, Rucci: «C'è ancora tanto da fare»
30 ottobre 2025 Nuova pulizia dell'agro a Giovinazzo, Rucci: «C'è ancora tanto da fare»
Ragazzi e ragazze rumeni in visita alla Concattedrale di Giovinazzo
30 ottobre 2025 Ragazzi e ragazze rumeni in visita alla Concattedrale di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Regione Puglia stanzia 84,5 milioni di euro per chiusura definitiva discariche abbandonate: c'è Giovinazzo Regione Puglia stanzia 84,5 milioni di euro per chiusura definitiva discariche abbandonate: c'è Giovinazzo In cima alla lista la discarica "Ex Francavilla Ambiente" e l'impianto "Ecoambiente" di Bitonto
Discarica San Pietro Pago, installata pompa ad immersione Discarica San Pietro Pago, installata pompa ad immersione Lo ha annunciato via social il sindaco Michele Sollecito
Discarica San Pietro Pago tra quelle finanziate dalla Regione Puglia per la chiusura Politica Discarica San Pietro Pago tra quelle finanziate dalla Regione Puglia per la chiusura Sollecito: «Notizia che aspettavamo da tempo»
Discarica San Pietro Pago, terminati i lavori sulla vasca perimetrale Discarica San Pietro Pago, terminati i lavori sulla vasca perimetrale Sollecito: «Completeremo i lavori con una pompa ad immersione»
Terminata la prima fase di messa in sicurezza della discarica di San Pietro Pago - VIDEO Terminata la prima fase di messa in sicurezza della discarica di San Pietro Pago - VIDEO Il sunto degli interventi del sindaco Sollecito
200mila euro a Giovinazzo per la discarica di San Pietro Pago 200mila euro a Giovinazzo per la discarica di San Pietro Pago Tammacco: «Segnale di attenzione per territorio e cittadini»
Piogge riempiono vasca di raccolta discarica. Sollecito firma ordinanza Piogge riempiono vasca di raccolta discarica. Sollecito firma ordinanza Non sarà possibile prelevare acque sotterranee, coltivare e raccogliere prodotti agricoli nella fascia di rispetto per i prossimi 15 giorni
Discarica di calce e vernici sulla strada per San Pietro Pago Discarica di calce e vernici sulla strada per San Pietro Pago Ennesima vergogna nell'agro di Giovinazzo
Commemorazione defunti, gli orari del cimitero ed il programma a Giovinazzo
29 ottobre 2025 Commemorazione defunti, gli orari del cimitero ed il programma a Giovinazzo
Nomination Grande Fratello, domani sera si decide la sorte del giovinazzese Francesco Rana
29 ottobre 2025 Nomination Grande Fratello, domani sera si decide la sorte del giovinazzese Francesco Rana
L'AFP Giovinazzo anche di mercoledì
29 ottobre 2025 L'AFP Giovinazzo anche di mercoledì
Campagna olearia, dopo Giovinazzo e Bisceglie la Xylella arriva sul Gargano
29 ottobre 2025 Campagna olearia, dopo Giovinazzo e Bisceglie la Xylella arriva sul Gargano
Dario La Forgia (M5S): "Il servizio 118 è in affanno, accelerare le procedure concorsuali "
29 ottobre 2025 Dario La Forgia (M5S): "Il servizio 118 è in affanno, accelerare le procedure concorsuali"
Programmate altre tre pulizie dell'agro di Giovinazzo
28 ottobre 2025 Programmate altre tre pulizie dell'agro di Giovinazzo
«Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale
28 ottobre 2025 «Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale
L'ultimo libro di Agostino Picicco presentato alla Camera dei Deputati
28 ottobre 2025 L'ultimo libro di Agostino Picicco presentato alla Camera dei Deputati
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.