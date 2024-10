Discarica San Pietro Pago, terminati i lavori sulla vasca perimetrale

Sono stati completati in questi giorni i lavori sulla vasca perimetrale della, in agro di Giovinazzo.Come spiegato dal sindaco,, attraverso i social network, il Comune è intervenuto con proprie «risorse per migliorare la tenuta dei confini dell'impianto con una ottimale gestione delle acque di ruscellamento. Completeremo il lavoro - ha aggiunto il primo cittadino - con la messa in opera di una pompa a immersione per ulteriore cautela».Laè chiusa di fatto da alcuni anni, ma assai complesso ed articolato è il piano di messa in sicurezza in cui l'ente comunale ha chiesto l'ausilio della Regione Puglia. Con questa ulteriore opera le acque di ruscellamento dovrebbero essere maggiormente contenute, evitando quella fuoriuscita che tanto allarme aveva creato negli anni precedenti.