Discarica San Pietro Pago tra quelle finanziate dalla Regione Puglia per la chiusura

«Mi preme informarvi di una buona notizia per il nostro territorio: la Regione Puglia giorni fai la chiusura di alcuni impianti di discarica. Tra questi impianti vi è - in ordine di priorità al quinto posto -Ad annunciarlo il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.«Si tratta - ha spiegato in una nota apparsa anche sui canali social - di una notizia che aspettavamo da tempo perché abbiamo ormai concluso da mesi la Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) del sito (come si vede in foto) e dunque possiamo procedere in ordine alla progettazione della chiusura e rinaturalizzazione dell'impianto e infine alla realizzazione delle opere. Questo finanziamento si sposa con la volontàe portare così a compimento il difficile percorso di chiusura iniziato anni fa».Dopo l'abbandono di Daneco, le vicende giudiziarie ed i primi importanti passaggi operati da Comune e Regione, questa notizia potrebbe essere l'inizio del lungo percorso che porterà ad eliminare un vero e proprio bubbone dal territorio giovinazzese.