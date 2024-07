Terminata la prima fase di messa in sicurezza della discarica di San Pietro Pago - VIDEO

per il servizio di gestione dei rifiuti, dopo la sigla della convenzione con il Comune, ha terminato i lavori per la prima fase della messa in sicurezza della discarica ormai dismessa di San Pietro Pago, nel territorio di Giovinazzo.È stato coperto tutto il corpo di discarica con un telo saldato e sopra di esso sono stati sovrapposti altri teli che hanno una funzione duplice, di ulteriore protezione e per migliorare l'impatto visivo. Sono stati realizzati anche gli impianti di regimentazione delle acque meteoriche e del percolato che ora viene raccolto in cisterne ed il Comune di Giovinazzo ha appaltato per due anni il servizio di emungimento del percolato per un valore di 300mila euro circa.Il sunto di tutti gli interventi realizzati sin qui nel video del sindaco