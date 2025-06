Disattivato il numero telefonico della Polizia Locale, ecco fino a quando

«L'ENEL ha disattivato per lavori (fino alle 17 di oggi, 10 giugno), la linea telefonica del comando di Polizia Locale che pertanto risulta essere irraggiungibile... Per estrema urgenza rivolgersi direttamente sul posto che resta aperto e operativo». Lo ha comunicato l'assessore al ramo Alfonso Arbore.Il comando di via Cappuccini resta dunque aperto per le esigenze dei cittadini. Il servizio telefonico sarà nuovamente attivo dal tardo pomeriggio.