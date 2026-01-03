Maltempo su Giovinazzo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Maltempo su Giovinazzo. Foto Gianluca Battista
Territorio

Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo

Arrivano le piogge da lunedì

Giovinazzo - domenica 4 gennaio 2026
Temperature in risalita in queste ore su Giovinazzo, dopo l'arrivo di correnti sciroccali che soffieranno moderata intensità. Mare mosso valori termici massimi sui 15°. Pomeriggio nuvoloso, con ventilazione variabile. Serata con nubi e preludio ad una nottata con qualche precipitazione. Maltempo previsto sino al 7 gennaio.

DOMENICA 4 GENNAIO
SOLE - Sorge: 7:17, Tramonta: 16:35
LUNA - Leva: 17:50, Cala: 8:26 - Gibbosa calante
