Centro storico, il punto di vista di Sollecito e Depalo - VIDEO

Nella giornata di ieri, martedì 27 maggio, abbiamo raccontato dalle nostre pagine la fase finale del cantiere di piazza Duomo per il rifacimento dell'antico basolato, il recupero delle chianche storiche e l'eliminazione dell'asfalto che le aveva coperte negli anni in alcuni punti ( qui l'articolo ).Sempre ieri mattina, il sindaco Michele Sollecito e l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, hanno spiegato come l'intero centro storico sia interessato da una grande operazione di riqualificazione ulteriore, con focus in piazza Benedettine, dove il cantiere dovrebbe concludersi entro fine anno e quindi sarà interrotto solo per il periodo agostano.Il rifacimento del basolato di piazza Duomo, come ci aveva detto lo stesso Depalo, è complessivamente costato 470mila euro.Di seguito vi proponiamo il video integrale con le dichiarazioni dei due amministratori.