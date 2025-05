Lavori al basolato in piazza Duomo in dirittura d'arrivo

Sono in dirittura d'arrivo i lavori per il recupero ed il miglioramento delcuore del centro storico giovinazzese, da cui sono stati eliminati anche gli odiosissimi frammenti di asfalto che lo coprivano in parte, un obbrobrio stratificatosi negli anni a cui l'amministrazione comunale ha voluto porre rimedio. Nelle scorse ore è stata riaperta una porzione e rimosse le gabbie che evitavano il passaggio di pedoni e mezzi e probabilmente già questa settimana il cantiere sarà ultimato e la piazza restituita alla collettività in tutta la sua bellezza, passo importante non solo per i residenti ma anche per i tanti turisti che ormai affollano il borgo.Abbiamo chiesto all'assessore ai Lavori Pubblici,, di raccontarci il perché del prolungarsi dei tempi e soprattutto quali siano state le maggiori difficoltà riscontrate: «Siamo giunti alle battute finali del secondo intervento PNRR, a un anno dall'inizio delle attività di cantiere - ci ha spiegato -. Nonostante le numerose difficoltà, come quelle legate alla viabilità e alla non prevista ma necessaria sostituzione di tronchi fognari e delle tubazioni idriche, abbiamo portato a termine i lavori seguendo attentamente le prescrizioni della Sovrintendenza, che prevedevano una puntuale e minuziosa scelta dei materiali, dalle fughe, alla nuova pavimentazione nonché al montaggio delle vecchie basole catalogate e dei sampietrini».«Questo impegno - ha voluto sottolineare Depalo - ha quindi portato alla riconsegna, a brevissimo, alla Città di un'ulteriore opera riqualificata. Il risultato è una piazza completamente rinnovata, che anticipa la bellezza di una cattedrale tra le più belle e famose della Puglia. Ringrazio i cittadini per la pazienza di questi mesi - è stata la sottolineatura - e tutti i tecnici che, insieme a me, hanno seguito con dedizione l'intervento di riqualificazione, per un valore. Con la stessa attenzione - ha concluso Depalo - si prosegue su altro intervento, attualmente in corso, su Piazza Benedettine, ed a seguire sulla viabilità del centro storico».