Carte d’identità cartacee valide fino al 3 agosto 2026: aperture straordinarie a Giovinazzo per sostituzione

In base al regolamento europeo n. 1157 del 20/6/2019, dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee cessano di essere valide: così è stato espressamente chiarito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Territoriali, con propria circolare n. 76 del 13 ottobre 2025.Per agevolare i cittadini nella sostituzione delle carte d'identità cartacee ancora valide con la nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE), sono state previste le seguenti aperture straordinarie dalle ore 9:00 alle 13:00:SABATO 31 gennaio e DOMENICA 1 febbraio;SABATO 7 febbraio e DOMENICA 8 febbraio;SABATO 14 febbraio e DOMENICA 15 febbraio;SABATO 21 febbraio e DOMENICA 22 febbraio;SABATO 28 febbraio e DOMENICA 1 marzo.I cittadini interessati, potranno presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe esibendo la ricevuta di pagamento comprovante il pagamento di € 22,50 (versato obbligatoriamente attraverso il circuito PagoPA).