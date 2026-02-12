Carte d'identità elettronica, a Giovinazzo uffici comunali aperti nel weekend

Ancora pochi mesi e poi, dal 3 agosto 2026, non varranno più. Si tratta delle carte d'identità cartacee che, in base al regolamento europeo, cesseranno di essere valide a partire da quella data. Per agevolare i cittadini nella sostituzione della nuova carta, il Comune di Giovinazzo ha previsto di continuare l'apertura straordinaria dell'UfficioAnagrafe dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei seguenti fine settimana:I cittadini interessati devono presentarsi in ufficio muniti della ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo di 22,50 euro da effettuarsi obbligatoriamente attraverso PagoPA accedendo dalla pagina istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it e cliccando sulla voce PagoPA.