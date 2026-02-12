Carta d'identità
Carte d'identità elettronica, a Giovinazzo uffici comunali aperti nel weekend

Si potranno sostituire quelle cartacee non più valide dal prossimo 3 agosto

Giovinazzo - giovedì 12 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Ancora pochi mesi e poi, dal 3 agosto 2026, non varranno più. Si tratta delle carte d'identità cartacee che, in base al regolamento europeo, cesseranno di essere valide a partire da quella data. Per agevolare i cittadini nella sostituzione della nuova carta, il Comune di Giovinazzo ha previsto di continuare l'apertura straordinaria dell'Ufficio

Anagrafe dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei seguenti fine settimana:
sabato 14 e domenica 15 febbraio;
sabato 21 e domenica 22 febbraio;
sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo.
I cittadini interessati devono presentarsi in ufficio muniti della ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo di 22,50 euro da effettuarsi obbligatoriamente attraverso PagoPA accedendo dalla pagina istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it e cliccando sulla voce PagoPA.
