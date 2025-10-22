Carte d’identità cartacee, a Giovinazzo uffici aperti al sabato per la sostituzione

In base al regolamento europeo n. 1157 del 20/6/2019, dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee cessano di essere valide: così è stato finalmente ed espressamente chiarito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Territoriali, con propria circolare n. 76 del 13 ottobre 2025.Per agevolare i cittadini nella sostituzione delle carte d'identità cartacee ancora valide con la nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE), sono state previste le seguenti aperture straordinarie dalle ore 9:00 alle 13:00:I cittadini interessati, potranno presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe esibendo la ricevuta di pagamento PagoPA [Carta Identità Elettronica - Prima emissione o rinnovo causa scadenza], comprovante il pagamento versato obbligatoriamente attraverso il circuito PagoPA. Nelle stesse giornate, i cittadini coinvolti nel Censimento permanente delle Abitazioni e della Popolazione, potranno rispondere al questionario presso il Centro Comunale di Rilevazione, utilizzando le credenziali presenti nella lettera ricevuta da ISTAT, con l'aiuto dei rilevatori.