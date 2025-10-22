Carta d'identità
Carta d'identità
Attualità

Carte d’identità cartacee, a Giovinazzo uffici aperti al sabato per la sostituzione

Quelle già rilasciate o in corso di rilascio, saranno valide fino al 3 agosto 2026

Giovinazzo - mercoledì 22 ottobre 2025
In base al regolamento europeo n. 1157 del 20/6/2019, dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee cessano di essere valide: così è stato finalmente ed espressamente chiarito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Territoriali, con propria circolare n. 76 del 13 ottobre 2025.

Per agevolare i cittadini nella sostituzione delle carte d'identità cartacee ancora valide con la nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE), sono state previste le seguenti aperture straordinarie dalle ore 9:00 alle 13:00:
SABATO 25 ottobre;
SABATO 8 novembre;
SABATO 15 novembre.

I cittadini interessati, potranno presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe esibendo la ricevuta di pagamento PagoPA [Carta Identità Elettronica - Prima emissione o rinnovo causa scadenza], comprovante il pagamento versato obbligatoriamente attraverso il circuito PagoPA. Nelle stesse giornate, i cittadini coinvolti nel Censimento permanente delle Abitazioni e della Popolazione, potranno rispondere al questionario presso il Centro Comunale di Rilevazione, utilizzando le credenziali presenti nella lettera ricevuta da ISTAT, con l'aiuto dei rilevatori.
  • Carta d'identità elettronica
Dono del sangue, convegno ricco di spunti della Fratres Giovinazzo e Bitonto
22 ottobre 2025 Dono del sangue, convegno ricco di spunti della Fratres Giovinazzo e Bitonto
Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili»
21 ottobre 2025 Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili»
Altri contenuti a tema
Addio alla carta d’identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida per l’espatrio Addio alla carta d’identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida per l’espatrio In sostituzione ci sarà quella elettronica. Le info del Comune di Giovinazzo
Carte d'identità elettroniche e tessere elettorali, tre open day al Comune di Giovinazzo Enti locali Carte d'identità elettroniche e tessere elettorali, tre open day al Comune di Giovinazzo Tre mattine di apertura straordinaria in vista delle elezioni europee
1 A Giovinazzo arriva la carta d'identità elettronica Enti locali A Giovinazzo arriva la carta d'identità elettronica Tutto ciò che serve per richiederla agli uffici comunali e le sue caratteristiche
Fondali devastati per pescare i datteri di mare, 35 arresti. I NOMI
21 ottobre 2025 Fondali devastati per pescare i datteri di mare, 35 arresti. I NOMI
Pesca abusiva di datteri di mare, maxi operazione: 35 arresti
21 ottobre 2025 Pesca abusiva di datteri di mare, maxi operazione: 35 arresti
Autografi dai calciatori del Bari nonostante la sconfitta. Il bimbo di Giovinazzo commuove gli sportivi
21 ottobre 2025 Autografi dai calciatori del Bari nonostante la sconfitta. Il bimbo di Giovinazzo commuove gli sportivi
Un ristorante di Giovinazzo tra i 25 migliori in Italia di cucina "raffinata "
21 ottobre 2025 Un ristorante di Giovinazzo tra i 25 migliori in Italia di cucina "raffinata"
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
21 ottobre 2025 Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
Antonio Decaro all’inaugurazione del comitato di Felice Spaccavento a Molfetta
21 ottobre 2025 Antonio Decaro all’inaugurazione del comitato di Felice Spaccavento a Molfetta
Elezioni regionali, e se Tommaso Depalma...?
20 ottobre 2025 Elezioni regionali, e se Tommaso Depalma...?
Bagni chiusi al porto ed in Villa. La gente si ribella
20 ottobre 2025 Bagni chiusi al porto ed in Villa. La gente si ribella
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.