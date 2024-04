Carte d'identità elettroniche e tessere elettorali, tre open day al Comune di Giovinazzo

sabato 27 aprile

domenica 28 aprile

mercoledì 1° maggio

Con l'approssimarsi dell'appuntamento elettorale per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo i Servizi Demografici del Comune di Giovinazzo, organizzano tre mattine di apertura straordinaria degli uffici dalle ore 9:00 alle ore 12:00:per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (non sarà possibile il rilascio di carta d'identità cartacea).Il costo della carta di identità elettronica è ordinariamente di € 22,50 (€ 28,00 in caso di deterioramento, smarrimento o furto) e dovrà essere versato obbligatoriamente attraverso il circuito PagoPA disponibile sul sito del comune di Giovinazzo : la ricevuta di pagamento PagoPA, dovrà essere esibita al momento del rilascio della carta d'identità; il cittadino richiedente dovrà esibire una fototessera recente, la precedente carta d'identità (anche se non ancora scaduta), l'eventuale denuncia di smarrimento o furto e tessera sanitaria.Per informazioni di dettaglio si leggano accuratamente lePer il ritiro della tessera elettorale per tutti i cittadini elettori che ne fossero sprovvisti o che necessitino di un duplicato della stessa, per deterioramento, smarrimento, furto o esaurimento degli spazi sulla stessa."Con questa iniziativa la nostra Amministrazione vuole andare incontro alle esigenze dei cittadini affinché siano in regola per poter esercitare il diritto di voto così come sancito dalla nostra Costituzione"- spiega l'assessore con delega alla Digitalizzazione, Natalie Marzella - Si tratta di tre giornate festive che permetteranno anche a chi lavora di potersi recare nei nostri uffici. Ringrazio sin da ora il nostro personale per essersi reso disponibile a rendere un servizio importante per la cittadinanza".