"Giovinazzo Borgo in Fiore", ultimi giorni per visitare la mostra "Floras"

Tra le iniziative culturali presenti nel cartellone di eventi annessi al concorso, promosso dalla città di Giovinazzo-Assessorato alla Cultura e Turismo, è stata inserita lanella quale dodici artisti della città hanno proposto due opere ciascuno, esposte nel San Martin Hotel di Giovinazzo, antico Convento delle Benedettine divenuto hotel. L'iniziativa che ha avuto un interessante riscontro ed attenzione da parte dei visitatori è stata inaugurata il 28 maggio e chiuderà i battenti mercoledì 21 giugno. I fiori e la città di Giovinazzo sono stati gli elementi caratteristici della Collettiva " Floras" - Gli artisti di Giovinazzo per " Borgo in fiore".Con i loro differenti e tutti interessanti linguaggi artistici, pittorici e creativi i dodici artisti di Giovinazzo hanno colto nel segno il contenuto del tema del concorso raffigurando scorci della città e illustrando pittoricamente i fiori nella loro bellezza. Alla mostra a cura di Marzia Morva e allestita da Miriam Massari hanno partecipato esprimendo il loro talento artistico: Alessandro Cavaliere, Irma de Ceglia, Pina Demartino, Vicky Depalma, Annamaria Fiore, Katia Gentile, Nicola Giotti, Ilaria Lafronza, Elisa Raguseo, Damiano Sciannamea, Rossella Stufano e Mariella Valentini. «L'iniziativa è nata per valorizzare le personalità artistiche che sono presenti nel nostro territorio- ha affermato Marzia Morva.L'intento, ben riuscito direi, è stato quello di mettere insieme tutti questi talenti per la realizzazione di un progetto comune con un contenuto a tema condiviso dal quale emergessero creatività, dedizione e passione per l'arte. Il risultato è stato molto interessante dal punto di vista stilistico e lascia ben sperare in un progetto futuro che faccia rincontrare l'arte tutta giovinazzese nella sua bellezza ed espressività». Il momento della chiusura, mercoledì 21 giugno alle ore 19.30, vedrà riunirsi insieme gli artisti nel chiostro dell'hotel, posto nel cuore del centro storico di Giovinazzo, per un momento di cordiale saluto con il pubblico.L'ingresso è gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.Le iniziative culturali promosse da "Borgo in Fiore" nell'edizione 2023 sono state promosse dalle associazioni Arci 37, Xenia e Pro Loco Aps con il patrocinio della città di Giovinazzo.