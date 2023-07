Premiati i vincitori di "Giovinazzo Borgo in Fiore"

Il commento dell'Assessora alla Cultura e al Turismo Cristina Piscitelli

Gli ideatori dei tre allestimenti originali che hanno vinto l'edizione 2023 del concorsosono stati premiati la sera di mercoledì 5 luglio presso la Pro Loco in piazza Umberto I alla presenza di Cristina Piscitelli, Assessora alla Cultura e al Turismo.I vincitori si sono aggiudicati il premio grazie al numero dei likes assegnati alle foto dei loro allestimenti pubblicati sulla pagina social del Concorso. Questi i vincitori e il relativo premio a loro attribuito: 1º - Puglia With Love Lab. di Tania de Pinto - G22; 2º - ArtExistentia - Ilaria Lafronza - G14; 3º - SopraVento – Casa Vacanza di Rita Schino - G13.I premi sono buoni spesa presso il fioraio Tricarico rispettivamente assegnati ali buoni sono spendibili entro il 21 marzo 2024. Inoltre, sono state assegnate le Menzioni Speciali per due attività situate nel centro storico: "Allamuraja" e "Creuza de ma" perché hanno organizzato eventi nel periodo che ha interessato il Concorso.A premiare i vincitori Teresa Fiorentino dell'Associazione Turistica e Culturale Pro loco Aps con l'Assessore Piscitelli che ha chiesto ai tre premiati di illustrare la tipologia di allestimento presentata al concorso.Riguardo due eventi inclusi nel concorso, la mostra collettiva di arte "Floras- gli artisti di Giovinazzo per Borgo in Fiore" e "Metamorfosi di dolcezza ", l'interssante dimostrazione di aerografia indiretta speculare lucida di Nicola Giotti, è intervenuta Marzia Morva che ha ideato le due iniziative valorizzando i talenti artistici del nostro territorio. La collettiva di arte e l'estemporanea di pittura hanno creato una vera e propria rete tra i dodici artisti di Giovinazzo che hanno espresso artisticamente il tema del concorso raffigurando con il loro linguaggio, stile e tecnica la città di Giovinazzo e i fiori.Per gli artisti un delizioso presente donato e consegnato dall'Assessora Piscitelli unitamente ad un grazie impresso su cartoncino azzurro decorato a nome della città di Giovinazzo che ha patrocinato il concorso e le iniziative ad esso collegate. Notevole la soddisfazione espressa dagli artisti presenti nella serata della premiazione per l'esperienza vissuta con la Collettiva e con l'Estemporanea. Il maestro pasticciere Nicola Giotti ha evidenziato quanto sia stato interessante per lui creare un momento aperto alla città in cui proporre una dimostrazione dal vivo con il suo aerografo e raccontare di questa tecnica da lui inventata e divenuta di grande successo nazionale in campo dolciario.Un grazie è andato a tutti i componenti della Pro Loco, al presidente Franco Martini, a Teresa Fiorentino e a Licia Decandia che hanno riproposto con cura e attenzione l'allestimento della mostra "Floras" in piazza Umberto: l'abbellimento con fiori, piante e opere d'arte è stato uno scenario apprezzato dal pubblico e dai turisti. In tema di ringraziamenti in primis un grazie speciale a Luca Barbone che ha curato la logistica dell'incontro, a Giuseppe Depergola che si è occupato degli eventi digitali correlati al concorso attraverso i social, e a Michele Palmiotto che ha permesso all'organizzazione di utilizzare spazio della sua attività "Zio Lè- Pane e Sapori- Bottega con Cucina", situata in piazza Umberto accanto alla Pro Loco.«Una grande emozione poter premiare i vincitori di Borgo in Fiore, seconda edizione- ha affermato l'assessore. Si è trattato di un premio meritato per la passione e l'impegno che le attività del nostro centro storico hanno impiegato. Diverse le iniziative realizzate e tra tutte la mostra Floras che ha visto uniti dodici artisti nel ritrarre la nostra città in fiore, appunto. Un ringraziamento speciale a loro, agli organizzatori tutti e appuntamento alla prossima edizione!»