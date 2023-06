Concluso "Giovinazzo Borgo in Fiore" con l'esibizione di Nicola Giotti

9 foto Giovinazzo Borgo in Fiore Marzia Morva

Il Concorsoedizione 2023, promosso dalle associazioni Xenia, Arci37 e Pro Loco Aps, si è concluso il 21 giugno. Due iniziative culturali e artistiche, curate da Marzia Morva e collegate a questa originale proposta concorsuale hanno così avuto termine: il 21 giugno la mostra Collettiva "Floras" e il 22 giugno la dimostrazione dal vivo del maestro pasticcere Nicola Giotti, che ha incantato il pubblico con la sua tecnica dell'aerografia applicata in ambito dolciario.Dodici artisti di Giovinazzo hanno elaborato con creatività e tanta dedizione il contenuto del concorso rappresentando con svariate tecniche e linguaggi artistici la nostra città e i fiori. La mostra, allestita da Miriam Massari nel S. Martin Hotel, ha avuto ottimi riscontri di pubblico e ha presentato le opere realizzate da Alessandro Cavaliere, Irma de Ceglia, Pina Demartino, Vicky Depalma, Annamaria Fiore, Katia Gentile, Nicola Giotti, Ilaria Lafronza, Elisa Raguseo, Damiano Sciannamea, Rossella Stufano e Mariella Valentini. L'aver fatto squadra è stato un elemento di valore che ha fatto bene al gruppo di talentuosi artisti della nostra città. Ecco il pensiero che hanno espresso nella serata di chiusura. «Di sicuro è stato bello ritrovarsi insieme e conoscersi meglio- ci hanno detto gli artisti- perchè abbiamo scoperto idee nuove, fonte di ispirazione e di arricchimento; la nostra è un'attività che svolgiamo in solitudine, quando ci sono occasioni per ritrovarsi bisogna coglierle subito e trarne beneficio e poi essere a contatto con i colori è stata una trasmissione di gioia, un'emozione cara al cuore. L'estemporanea ha evidenziato la spontaneità nel vedere l'attenzione e la curiosità del pubblico e anche di alcuni bambini che hanno voluto provare a dipingere, è stata una bella emozione; è stata una scarica di energia, entusiasmo, elettricità, siamo tornati a casa felici: un bel momento artistico nel quale siamo andati oltre il limite di ognuno. La Collettiva, con il contenuto a tema, ci ha permesso di comunicare attraverso tecniche e linguaggi diversi, anche rispetto a quello che noi realizziamo artisticamente, per esprimere la bellezza della natura che osserviamo accanto a noi. I visitatori hanno dato il loro positivo riscontro».Un evento di dolcezza e arte, ricco di alchimia, sogni e creatività, estratto dall'evento mostra " Floras " è stata "Metamorfosi di dolcezza ", la dimostrazione dal vivo di Nicola Giotti svoltasi nella piazzetta Umberto grazie alla collaborazione della Pro Loco, di Michele Palmiotto, di Luca Barbone e di Giuseppe Depergola. L'incontro ricco di colore, emozioni, luce e di tanti racconti di esperienze e di vita è stato un momento di scoperta che viene fuori dalla Mostra Collettiva di arte " Floras- Gli artisti di Giovinazzo per Borgo in Fiore". All'attento e curioso pubblico, alcuni dei quali hanno sperimentato l'utilizzo dell'aerografo sull'uovo di cioccolato bianco da lui creato, Nicola Giotti ha spiegato tecnicamente in cosa consiste la tecnica da lui inventata: l'aerografia indiretta speculare lucida. Ha poi raccontato delle belle esperienze vissute grazie a questa tecnica applicata in campo dolciario. Nei suoi ricordi intrisi di belle emozioni c'è l'uovo aerografato, tra i primi realizzati, donato a Maria Grazia Cucinotta e da lì ad una lunga serie di artisti famosi nazionali ed internazionali; la partecipazione al festival del torrone di Cremona dove il sindaco chiese a lui e alla sua collaboratrice Damaride Russi di creare un torrone aerografato decorato da donare a Mina, originaria di Cremona ma residente a Lugano, e della bella esperienza ad Eurochocolate a Perugia, le splendide esperienze professionali con Iginio Massari e con l'associazione Apei- Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana, recente evento il 17 maggio a Napoli in piazza del Plebiscito; ha poi raccontato della sua madrina Elisa Barucchieri ballerina, attrice e coreografa che è divenuta testimonial della tecnica dell'aerografia da lui inventata. Nicola Giotti ha spiegato i tecnicismi relativi al cioccolato fondente, alla tipologia di lavorazione per creare le uova fatte con stampi particolari, ha enunciato la sua recente invenzione del sospiro ricoperto di "scléppe" (glassa di zucchero ndr) aerografato che, nella "metamorfosi" creata dal maestro pasticciere Giotti, diviene trullo di Alberobello, in occasione della trasmissione "Fatti ad arte " di Telenorba. L'ultima recente invenzione di Nicola Giotti e Damaride Russi è stata la dolce luminaria di Puglia, frolla con glassa e confetti colorati, presentata per celebrare il 21 giugno nel solstizio d'estate. Alla fine del suo simpatico racconto professionale Nicola Giotti ha omaggiato i presenti deliziosi frollini a forma di fiore realizzati con mandorle e cacao per una degustazione apprezzata da tutti.La serata della premiazione del concorso "Giovinazzo Borgo in Fiore", che ha impegnato esercenti e cittadini nell'addobbo di vie, angoli, scorci e balconi della città, si terrà mercoledì 5 luglio alle ore 19.30 in piazza Umberto, presso la Pro Loco, alla presenza del sindaco Michele Sollecito e dell'Assessore alla Cultura e al Turismo Cristina Piscitelli. Per l'occasione si potrà visitare l'esposizionedei quadri degli artisti della mostra "Floras". La cittadinanza è invitata a partecipare.