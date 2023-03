"Giovinazzo Borgo in Fiore", l'esempio arriva da Palazzo di Città

«Inizia la primavera e torna a Giovinazzoseconda edizione di un concorso aperto a tutti i residenti e i commercianti per abbellire la nostra città! Cominciamo dai balconi del Palazzo di Città e invitiamo tutti a partecipare, anche alle iniziative in programma fino al 21 giugno».Parole del sindacoe dell'assessora alla Cultura e Turismo,che nella giornata di ieri, 22 marzo, hanno postato una foto poi divenuta virale del balcone della stanza del primo cittadino a Palazzo di Città.Entrambi hanno voluto dare l'esempio, partendo dal presupposto che uomini e donne delle istituzioni non debbano mai cercare di far fare ai cittadini qualcosa che loro stessi non farebbero.punta ad abbellire la città, a farla trovare pronta per i mesi di aprile e maggio, due dei più belli a queste latitudine, un periodo dell'anno in cui giungono in riva al basso Adriatico molti turisti stranieri.Nelle ultime ore, infine, proprio a commento di un nostro articolo, non sono mancate le polemiche sulla mancanza di decoro in alcune aree della città. Tanti residenti chiedono il rispetto delle regole per deiezioni canine e conferimento della spazzatura, altrimenti nessuna iniziativa, seppur virtuosa, potrà mai dare di Giovinazzo una immagine da portar via e custodire nell'album dei ricordi.L'impegno inizia dunque proprio da noi.