"Giovinazzo Borgo in fiore", parte l'edizione 2023 per rendere più bella la città

Se la Puglia ormai è un brand, i turisti amano anche visitare città e paesi curati e addobbati in tutte le stagioni dell'anno.Torna nel 2023. Da ieri, 20 marzo e sino al 21 giugno, possono partecipare al concorso tutti i cittadini residenti e/o domiciliati a Giovinazzo, i proprietari di attività commerciali, B&B, strutture ricettive e chiunque abbia voglia di rendere la città profumata e colorata.L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Giovinazzo, è organizzata da dalle associazioni. L'iscrizione al concorso è totalmente gratuita, i partecipanti dovranno iscriversi compilando il relativo modulo da inviare alla e-mail ufficiale bif.giovinazzo@gmail.com o consegnandolo direttamente presso le associazioni ARCI37 (in Via Bitonto) e/o la Pro Loco APS di Giovinazzo (Piazza Umberto I, 12). Agli iscritti verrà fornito un numero identificativo con logo del concorso che dovranno apporre ed utilizzare per il proprio angolo in fiore.Chi decide di partecipare al concorso dovrà abbellire balconi, finestre, davanzali ma anche ingressi, terrazze, atrii e/o portoni privati, con decorazioni floreali a tema libero, utilizzando qualsiasi cosa: vasi e pietre particolari, poster, quadri, fotografie, libri, cartoline, vinili, una buona bottiglia di vino, souvenir di viaggio, il PC su cui lavorate, ecc. Il tutto, ovviamente, sempre nel rispetto del proprio vicino e degli spazi pubblici. Inoltre, ogni partecipante dovrà scattare tre foto del suo angolo in fiore e inviarle all'indirizzo email bif.giovinazzo@gmail.com . Gli organizzatori procederanno con la pubblicazione sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram con il relativo hashtag #giovinazzoborgoinfiore2023 #discovergiovinazzo #weareinpugliaSi vota l'addobbo floreale, il balcone, l'angolo fiorito o la terrazza che si preferisce secondo il proprio gusto e l'impatto cromatico dell'allestimento. La votazione può avvenire tramite la pagina ufficiale Facebook dedicata al concorso mettendo un "Mi Piace" alla foto preferita o su Instagram cercando l'hashtag #giovinazzoborgoinfiore2023 #discovergiovinazzo #weareinpuglia.I vincitori saranno scelti in base al numero di preferenze ottenute, sommando i voti accumulati su Facebook e Instagram. Una speciale giuria composta da addetti ai lavori (fiorai, vivaisti, stampa e organizzatori) assegnerà poi altri tre vincitori. Durante tutto il periodo, sarà possibile organizzare anche iniziative culturali confrontandosi con gli organizzatori. Per l'occasione, non solo il Comune patrocinerà degli eventi culturali che verranno organizzati, ma addobberà tutti i balconi di Palazzo di Città.«Con l'inizio della primavera torna la seconda edizione di, una iniziativa che questa Amministrazione ha voluto sostenere per poter trasformare la nostra città in un giardino a cielo aperto - spiega l'assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli - Penso sia un vero e proprio omaggio alla primavera oltre che un motivo in più per visitare la nostra città. Una iniziativa semplice che vede coinvolti tutti i cittadini disponibili a rendere più colorata e attrattiva la nostra città. A breve sarà possibile iscriversi e ritirare il proprio 'numeretto' per partecipare al concorso, ogni dettaglio è disponibile sul regolamento. E poi, Borgo in fiore è anche tanto altro: a breve, infatti, iniziative culturali e non solo abiteranno questa primavera giovinazzese. Un invito a tutti a partecipare e a seguirci su #discovergiovinazzo».