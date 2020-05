Partita la seconda edizione di "Giovinazzo Borgo in Fiore"

Ditelo con i fiori!La bellezza dei fiori abbinata all'arte e alla creatività è la perfetta fusione che ha ispirato anche l'edizione del 2020 del concorsogiunto alla sua seconda edizione.Il giorno dopo l'inizio della Fase 2 dell'emergenza sanitaria, in cui la nostra comunità sta testando una ripresa seppur controllata, è ripartito il concorso ma in forma diversa. Infatti, sull'idea progettuale di, responsabile della società Opa Opa srl, e dell'artista giovinazzese, responsabile dell'Associazione Culturale Artefuori (in una nostra foto dello scorso anno, ndr), è stato riproposto il concorso, non solo rivolto al Borgo antico, ma a tutta la città.Sull'aspetto artistico del concorso abbiamo chiesto informazioni a chi di arte se ne intend: «Ci è sembrata una buona idea per ripartire con positività - ha affermato Marieclaire Crasto - con una speranza, con l'ottimismo e la bellezza dei colori dei fiori in primavera. Per quanto riguarda la parte artistica, l'idea è nata dalla volontà di offrire l'opportunità a chi partecipa di esprimere la propria creatività e di utilizzare la fantasia per lanciare un messaggio, per suscitare emozioni legate a ricordi, per riciclare materiali che si hanno in casa : chiediamo di creare un angolo verde, molto personale ed unico, uno spazio che faccia stare bene a chi lo vive e lo abita, circondato di colori, natura, fiori, piante ma anche oggetti, messaggi ,poesie, libri, vasi decorati».La partecipazione al concorsosi legge nella pagina Facebook del concorso "Giovinazzo borgo in fiore". L'iscrizione al concorsogli allestimenti sono a spese dei partecipanti ed il regolamento completo è facilmente rintracciabile sulla pagina stessa.Il concorso termineràed al momento non programmati, per ovvie ragioni, eventi culturali ed artistici dal vivo; la creatività e l'arte potranno esprimersi con le composizioni floreali che renderanno più bella tutta la città, grazie alla collaborazione di tutti i cittadini. Giovinazzo potrà così rifiorire anche in un angolo della propria casa: balcone, terrazza, scale.«Si sa, fare giardinaggio rilassa la mente e libera lo spirito. Quest'anno l'iniziativa ha anche un piccolo ed ulteriore obiettivo oltre quello del concorso per abbellire la città: aiutare il- ha chiarito-. Il 60% del raccolto di primavera è andato o andrà perso e si stimano ingenti danni al settore, e allora invece di far buttar via lo sforzo di mesi di sacrifici chiediamo ai cittadini di Giovinazzo di acquistare dai loro rivenditori di fiducia una pianta o un fiore così da ottenere un doppio scopo, abbellire il proprio ambiente ed aiutare le aziende ed un settore in crisi».E, allora, via libera alla bellezza dei fiori e dei loro cromatismi che abbelliranno ancor più il nostro territorio cittadino e rallegreranno i nostri animi. Basta poco per stare meglio.