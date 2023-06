Inaugurata la collettiva “Floras - gli artisti di Giovinazzo per Borgo in Fiore”

7 foto Floras

Un successo preannunciato. "Sotto il cielo dell'arte", in una bella serata di fine maggio, domenica 28 maggio, è stata inaugurata la Collettiva d'artenel chiostro delsituato nel cuore del centro storico della città. L'entusiasmo e la partecipazione hanno coinvolto sia i dodici artisti in mostra sia il numeroso pubblico giunto anche da fuori città per vivere un momento di intensa espressività artistica e pittorica.Il momento inaugurale alla presenza di tutti gli artisti, del sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito e dell'Assessore alla Cultura Cristina Piscitelli, è stato condotto da Marzia Morva che ha ideato e curato la Collettiva, allestita da Miriam Massari con professionalità e cura opportunamente espresse. Nella collettiva le splendide opere d'arte di Annamaria Fiore, Katia Gentile, Irma De Ceglia, Ilaria Lafronza, Pina Demartino, Mariella Valentini, Damiano Sciannamea, Nicola Giotti, Alessandro Cavaliere, Elisa Raguseo, Rossella Stufano e Vicky Depalma che hanno già riscosso ampio consenso.«L'arte ci unisce - ha subito affermato Marzia Morva nei suoi saluti di benvenuto - e lo fa in modo semplice creando un collegamento con "Borgo in fiore" concorso del quale ci parlerà nei dettagli l'Assessore alla Cultura Cristina Piscitelli. La nostra città e i fiori, elementi contenuti nelle opere degli artisti di Giovinazzo, sono presenti in questa Collettiva che Miriam Massari ha pensato di intitolare "Floras". Ho stima di tutti gli artisti che sono in mostra, molti li ho seguiti giornalisticamente su Giovinazzo Viva nello scorrere del tempo. Il mio intento è stato quello di valorizzare il talento stilistico e la creatività che esprimono attraverso il loro linguaggio artistico. In questa mostra hanno ritratto scorci, paesaggi, angoli della nostra cittadina e si sono lasciati ispirare dalla natura, dai fiori e dagli scenari paesaggistici proponendo svariate e tutte interessanti tecniche: olio su tela, acquerello su carta Amatruda, acrilico su tela, colori watercolor acquerelli d'autore e carta canson, aerografia indiretta speculare, tecnica mista su legno. È stato un bel risultato per me aver fatto incontrare differenti linguaggi espressivi ed artistici con un filo conduttore da seguire, un'idea, un progetto per ideare e per " concepire" le due opere che ogni artista ha realizzato per la Collettiva. Tutte le iniziative culturali, artistiche, musicali sono sicuramente volano per un turismo sempre più ampio, perché promuovere il nostro territorio è un obiettivo che un po' tutti coltiviamo, è bene far conoscere le bellezze professionali della nostra città animate da passione e dedizione per l'arte che si è scelta di seguire».Contemporaneamente al momento inaugurale si è svolta l'estemporanea d'arte con cinque degli artisti in mostra: Katia Gentile, Damiano Sciannamea, Rossella Stufano, Ilaria Lafronza e Pina Demartino. L'Assessore Cristina Piscitelli ha illustrato nei dettagli il Concorso "Borgo in Fiore" patrocinato dalla città di Giovinazzo, e ha ricordato gli eventi culturali promossi dal suo assessorato che si sono svolti a partire dal 20 marzo, data d'inizio del concorso; ha inoltre, annunciato che la mostra si chiuderà il 21 giugno, giorno in cui terminerà la rassegna "Borgo in fiore", e che il 25 giugno si terrà la premiazione di cui daremo notizia nei prossimi giorni.Particolare attenzione è stata espressa dal sindaco Michele Sollecito che si è così espresso: «Nell'ambito di "Borgo in fiore" abbiamo inaugurato nello splendido hotel Saint Martin la mostra di dodici artisti giovinazzesi "Floras", una collettiva di artisti uniti dall'amore per il loro lavoro e per la città. Un ringraziamento speciale agli organizzatori che hanno saputo cogliere il senso di questa seconda edizione di Borgo in fiore». La mostra si potrà visitare ogni giorno anche nei giorni festivi dalle 11.00 alle ore 21.00