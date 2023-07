"Giovinazzo Borgo in Fiore", questa sera la premiazione

L'appuntamento è fissato in piazza Umberto I

Il momento tanto atteso della premiazione del concorsosi svolgerà questa sera, mercoledì 5 luglio, alle ore 19.30, in piazza Umberto I, presso la sede dell'Associazione Turistica e Culturale Pro Loco Aps.Il concorsopromosso dalle associazioni Arci37, Xenia e dalla stessa Pro Loco, con il patrocinio della città di Giovinazzo-Assessorato alla Cultura e al Turismo, ha avuto inizio il 20 marzo e si è concluso il 21 giugno.Questa iniziativa ha impegnato esercenti e cittadini nell'addobbo floreale di vie, angoli, scorci e balconi della città che è stata resa ancora più bella, visti i colori e la bellezza naturale data dai fiori. Alla presenza dell'Assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli, si terrà la premiazione delle tre attività e/o cittadini che hanno ricevuto più likes sulle loro pagine social e che si sono distinti per il loro addobbo, a cui corrispondeva un numero per il voto.Per l'occasione si potrà visitare l'esposizionealla presenza degli stessi artisti.