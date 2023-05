Il 28 maggio s'inaugura la mostra "Floras" nell'ambito di "Borgo in Fiore"

I fiori e la città di Giovinazzo sono gli elementi fondanti della Collettiva di arte dal titoloI linguaggi artistici, pittorici e creativi di dodici artisti di Giovinazzo saranno in mostra nelcornice che ospiterà l'iniziativa, a partire da domenica 28 maggio quando, alle ore 19.00, si terrà l'inaugurazione alla presenza del sindaco Michele Sollecito, dell'Assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, e degli artisti. Nella stessa occasione, dopo i saluti iniziali, si svolgerà, nel chiostro dell'antico Convento delle Benedettine divenuto raffinato hotel, l'estemporanea di un gruppo degli artisti presenti nella collettiva.La mostra, a cura diè stata allestita dae gode del patrocinio della città di Giovinazzo- Assessorato alla Cultura e al Turismo guidato da Cristina Piscitelli. Ecco cosa ha detto l'Assessore alla Cultura in merito alla Collettiva d'arte. «Nell'ambito di Borgo in Fiore-ha affermato l'Assessore Piscitelli- siamo stati entusiasti di sostenere la mostra di dodici artisti giovinazzesi, dodici fiori appunto, che con le loro opere seminano cultura e bellezza nella nostra città. "Floras" non è un semplice allestimento, ma una collettiva di artisti uniti dall'amore per il loro lavoro e per la città. Un ringraziamento speciale agli organizzatori che hanno saputo cogliere il senso di questa seconda edizione di Borgo in Fiore».Nella Collettiva si potranno ammirare due opere realizzate da ciascuno dei seguenti artisti:. L'iniziativa è nata per valorizzare le personalità artistiche che sono presenti nel nostro territorio, metterle insieme per la realizzazione di un progetto condiviso dal quale emergano creatività, dedizione e passione per l'arte.«L'idea è stata molto semplice, mettere insieme i linguaggi artistici e pittorici di dodici artisti di Giovinazzo che hanno elaborato un tema, quello che Borgo in fiore propone da qualche anno a questa parte: valorizzare il borgo, tutto il territorio cittadino e sprigionare colore e creatività attraverso i fiori. La collettiva d'arte "Floras" è una bella occasione in cui il talento di tutti questi artisti, prezioso tesoro della nostra città, sarà messo in risalto; è bello che in tanti si ritrovino a condividere uno spazio, che si faccia rete e che si collabori, perché vogliamo che la nostra città risplenda in ogni suo aspetto. Siamo convinti che attraverso le iniziative culturali a trecentosessanta gradi si invogli il turismo nella scoperta dei luoghi belli che le ospitano, in questo caso Giovinazzo», ci ha detto Marzia Morva, ideatrice della mostra.La Collettiva d'artesi potrà visitare ogni giorno, anche in quelli festivi, dalle ore 11.00 alle ore 21.00 sino al 21 giugno, quando si concluderà la Rassegna "Borgo in fiore".Le iniziative culturali promosse dasono promosse dalle associazioni Arci 37, Xenia e Pro Loco Aps con il patrocinio della Città di Giovinazzo.