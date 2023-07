"La destra verso il futuro". A Giovinazzo la presentazione di un inedito di Pinuccio Tatarella

Sarà presentato questa sera, 20 luglio, a partire dalle 19.30, alla Vedetta sul Mediterraneo, l'inedito di Pinuccio TatarellaA Giovinazzo giungeranno volti noti della destra pugliese. Interverranno Enrico Balducci, già consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Domenico Damascelli, consigliere comunale di Bitonto e leader della destra bitontina, Nino Marmo, un passato in Alleanza Nazionale, Francesco Amoruso che di Alleanza Nazionale fu parlamentare e Fabrizio Tatarella dell'omonima fondazione. La moderazione è affidata ad Annabella Giordano.L'eredità politica di Pinuccio Tatarella in realtà non è ancora stata raccolta da nessuno. Troppi gli anni all'opposizione a Bari, città con un storia di centro-destra, troppo il tempo passato dall'ultima affermazione politica in Regione.«Questo inedito di, mai dato alle stampe, ritrovato, per caso, durante i lavori di ordinamento e digitalizzazione dell'archivio Tatarella - si legge nella presentazione -, è un prezioso contributo per raccontare l'evoluzione della destra italiana, il passaggio da una destra di protesta a una di proposta, spiegato dal principale artefice della svolta.Il libro raccoglie una serie di interviste e articoli di Pinuccio Tatarella, pubblicati su diverse testate tra il dicembre del 1986 e il novembre del 1993.Le elezioni del marzo del 1994, le conseguenti responsabilità di governo assunte da Tatarella, Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle poste e telecomunicazioni, e la prematura scomparsa, devono averne impedito la pubblicazione.La destra moderna, europea e di governo è nata a Fiuggi con la creazione di Alleanza Nazionale, una destra non più emarginabile dal gioco della democrazia, grazie alla lungimiranza di Pinuccio Tatarella, riferimento politico quanto mai attuale per la destra e il centrodestra italiano ed europeo».All'evento parteciperanno esponenti della maggioranza e della Giunta comunale giovinazzese.