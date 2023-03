Fratelli d'Italia Giovinazzo controbatte a PrimaVera Alternativa

In seguito alla pubblicazione di una nota dei consiglieri comunali di PrimaVera Alternativa, Davide Digiaro e Sabrina Mastroviti, la sezione cittadina di Fratelli d'Italia ha chiesto alla nostra redazione una replica scritta per precisare quanto segue.«Egregio Direttore,in riferimento all'articolo dal titolo "pubblicato in data 28/3 sul giornale da lei diretto, desideriamo fornire alcune precisazioni in merito alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri comunali Davide Digiaro e Sabrina Mastroviti.Nella nota da Lei ricevuta e pubblicata viene dichiarato che "Fratelli d'Italia è "dentro" la maggioranza che amministra la nostra Città", facendo riferimento ad esponenti di Fratelli d'Italia presenti in maggioranza.Noi di FDI Giovinazzo precisiamoe che non abbiamo nessun esponente che ci rappresenta all'interno dell'amministrazione Sollecito. Tanto è dovuto per chiarezza e trasparenza».