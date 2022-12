Fratelli d'Italia Giovinazzo, eletto il direttivo

La sezione locale diha finalmente un direttivo. A coordinarlo sarà, nominato già nelle scorse settimane.In un'assemblea partecipata è stato eletto dunque il primo direttivo di una sezione che punta a radicarsi sul territorio ed a restituire a Giovinazzo una reale tradizione di destra che manca da alcuni anni, così come più volte sottolineato dal coordinatore metropolitano,Del direttivo faranno parte il vice-coordinatore Gianni Del Giudice, già consigliere comunale nella passata consigliatura, Antonia Siracusa, Andrea Abbattista, Angelo Lasorsa, anch'egli ex consigliere comunale, Mara Parato e Mariano Casaburi. Il lavoro del coordinamento sezionale si muoverà in una triplice direzione, quella dell'organizzazione dell'attività politica, l'altra dei rapporti con i media e di sviluppo della propaganda ed infine il dipartimento (così è stato chiamato) che svilupperà laboratori tematici.Nel primo gruppo di lavoro ci saranno Alessandro D'Ospina, Onofrio Rossiello e Michele Defronzo, mentre per il settore propaganda lavoreranno Daniele Lasorsa, Giuseppe Colamaria, Elisa Pansini. I laboratori tematici saranno infine curati da Giovanni Tota, Rosanna Marzella, Annalisa Notarangelo, Luigi Marzella e Luigi Messere.«L'obiettivo del direttivo per l' immediato futuro sarà plurimo - spiegano da Fratelli d'Italia -: consolidarsi e crescere coinvolgendo il maggior numero di simpatizzanti, soprattutto tra i più giovani al fine di suscitare interesse nel dibattito politico locale. Il direttivo ringrazia il coordinatore provinciale, consigliere regionale Michele Picaro, e i parlamentari del territorio per la fiducia riposta nel gruppo».