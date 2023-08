Bolina '23, Fratelli d'Italia riparte ancora da Giovinazzo

Riprenderà a pieno regime l'attività politica dopo una breve pausa agostana e Fratelli d'Italia lo farà da Giovinazzo, dall'Hotel Riva del Sole, dove si terrànuova edizione del campus e momento di ritrovo per la comunità della destra italiana, solo un anno fa all'opposizione ed oggi saldamente al governo della nazione.Tanti i personaggi di punta attesi in riva al Basso Adriatico, dal Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, al sottosegretario alla Salute,al Senatore. A coordinare i lavori ci saràconsigliere regionale e comunale di Bari, nonché segretario provinciale del partito della premier Giorgia Meloni.Tanti gli ospiti attesi della coalizione di centrodestra e tanta la voglia di programmare la grande volata finale per il Comune di Bari e poi, a seguire, per la Regione Puglia, due obiettivi concreti per un centrodestra in netta ascesa. Ed a Giovinazzo si punta ad una destra finalmente con un ruolo da protagonista dopo anni di silenzi.L'appuntamento è dunque fissato per venerdì 1° settembre a partire dalle ore 19.30.