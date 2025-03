Fratelli d'Italia Giovinazzo elegge il nuovo coordinatore cittadino

Il circolo didi Giovinazzo ha convocato per il 22 marzo, alle ore 17,30, in Sala San Felice, il congresso degli iscritti per eleggere il coordinatore cittadino e i componenti del coordinamento.Ai lavori, cui parteciperanno dirigenti del partito e tesserati, sono stati invitati anche rappresentanti delle istituzioni, dell'imprenditoria, delle associazioni e della società civile. Al termine del dibattito congressuale, si svolgeranno le elezioni del coordinatore che vedrà ciascuno deichiamati a fare la loro scelta.Il dibattito avrà luogo dalle 17.30 alle 19.30, poi si potrà votare sino alle 20.30.«Il congresso di Giovinazzo - si legge in una nota - fa parte del programma che interessa 35 circoli di Fratelli d'Italia della Città Metropolitana di Bari, stagione inaugurata il 9 febbraio nel capoluogo regionale per l'elezione del coordinatore cittadino e dei rappresentanti del coordinamento. Si tratta di uno straordinario momento per la vita del partito, in cui ogni iscritto ha l'opportunità di contribuire attivamente non solo all'elezione della classe dirigente ma anche a disegnare le linee programmatiche a livello locale».