Elezioni metropolitane, interviene Fratelli d'Italia Giovinazzo

Anche la locale sezione di Fratelli d'Italia interviene nella bagarre politica seguita alle elezioni metropolitane.Questa la replica integrale a Città del Sole ed SMS:«In merito al recente comunicato stampa diramato da SMS e Città del Sole, sentiamo il dovere di esprimere alcune considerazioni. Va sottolineato che le due formazioni politiche firmatarie di tale nota rappresentano l'esito di dinamiche politiche figlie della gestione regionale degli ultimi dieci anni, il cui operato non ha portato ai risultati sperati per il nostro territorio. Siamo sorpresi di essere stati coinvolti in una discussione politica che riguarda la governance cittadina, pur non essendo presenti come forza politica in Consiglio Comunale. Ci è stato attribuito il titolo di "sodali" di, e su questo vogliamo chiarire che. Tuttavia, siamo fieri di annoverare tra i nostri membri l'europarlamentare Michele Picaro, Presidente Provinciale del nostro partito, da sempre vicino alle esigenze del territorio e impegnato per il benessere della comunità.Vogliamo anche sottolineare il risultato elettorale ottenuto alle recenti elezioni per la Città Metropolitana, con l'elezione di tre nostri consiglieri, i quali si impegneranno con serietà e dedizione per lo sviluppo dei comuni appartenenti all'ente metropolitano. In particolare, per Giovinazzo abbiamo già presentato proposte concrete per l'Istituto Vittorio Emanuele II, di proprietà della Città Metropolitana, e confidiamo che tutte le forze politiche locali collaborino in maniera costruttiva per il bene della città.Infine, cogliamo l'occasione per augurare buon lavoro al consigliere Gianni Camporeale, a cui riconosciamo il ruolo di corretto avversario politico, con la certezza che lavorerà con l'unico obiettivo di migliorare Giovinazzo. Ribadiamo inoltre che Fratelli d'Italia è un partito aperto e inclusivo: il tesseramento è attualmente in corso e invitiamo tutti coloro che desiderano contribuire attivamente al futuro della nostra città a unirsi a noi. Buon lavoro a tutti coloro che operano per il bene della nostra comunità».Fratelli d'Italia Giovinazzo