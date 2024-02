Celebrazioni in onore del Beato Nicola Paglia: tutti gli appuntamenti

Parrocchia San Domenico e tutta Giovinazzo in festa dal 14 al 17 febbraio prossimi per il Beato Nicola Paglia. Don Antonio Picca e la comunità di fedeli della parrocchia di piazza Vittorio Emanuele II hanno stilato un ricco programma liturgico che vi riassumiamo.Mercoledì 14 febbraio, mercoledì delle Ceneri, alle 17.40 sarà celebrato il Santo Rosario ed alle 18.15 partirà il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia. Le celebrazione eucaristica con imposizione delle Ceneri sarà presieduta da don Antonio Picca.Programma del tutto simile giovedì 15 febbario, con la messa vespertina officiata questa volta da don Maurizio de Robertis.Venerdì 16 febbraio, come accade ormai da un decennio, Giovinazzo celebrerà la festa liturgica del Beato. Alle 17.40 recita del Santo Rosario, alle 18.15 si completerà il Triduo di preghiera. Alle 18.30 la celebrazione eucaristica solenne, presieduta da padre Santo Pagnotta, che a seguire terrà una conferenza dal titolo "Il Beato Nicola Paglia da Giovinazzo. Predicatore della Parola e modello di santità". A margine della conferenza, il maestro pasticcere Nicola Giotti presenterà un dolce interamente dedicato a Nicola Paglia.Il 17 febbraio, infine, la festa esterna. Dalle 8.00 alle 11.00, il gruppo Fratres di Giovinazzo terrà una nuova Giornata della donazione del sangue. Alle 10.00 Santa messa officiata da don Antonio Picca. Poi a sera, alle 18.30, il solenne pontificale presieduto dal vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E. Monsignor Domenico Cornacchia a cui prenderanno parte le rappresentanze delle confraternite, dei pii sodalizi e le autorità civili e militari della città di Giovinazzo.A seguire, alle 19.30, la processione dell'effigie per il centro cittadino e sino alla casa natale del Beato Nicola Paglia, in via Gelso, con rientro in San Domenico.